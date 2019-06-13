Минобороны завершило испытание системы "Ольха"

Министерство обороны в четверг, 13 июня, завершило государственное испытание реактивной системы залпового огня "Ольха". Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Армия fm".

Он отметил, что систему планируется поставить на вооружение вместе с модернизированными ракетами "Ольха-Р".

"Как только мы завершили государственное испытание системы "Ольха" и реактивных боеприпасов к нему -" Ольха-Р ". Особенность и "Ольхи", и "Ольхи-Р" в том, что она значительно превышает тактико-технические характеристики подобных типов зарубежного производства... после обработки акта и после завершения рассмотрения всех аспектов испытания, я планирую в ближайшее время подписать приказ и поставить на вооружение ВСУ и комплекс, и боеприпас к нему", - пояснил глава Минобороны.

Полторак подчеркнул, что теперь появилась возможность корректировать траекторию полета, а точность боеприпаса повысилась. Подчеркивается, что комплектующие и для системы, и для боеприпасов исключительно украинского производства.

Напомним, в конце мая на одном из военных полигонов Одесской области прошли огневые испытания ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".

Как писало РБК-Украина, с 22 по 24 мая в Одесской области прошли испытания украинских ракетных комплексов типа "Ольха" и "Нептун".