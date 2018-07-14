Міноборони Південної Кореї викликало російського аташе через польоти бомбардувальників РФ

У міністерстві підкреслили, що порушення російських літаків не сприяють стабілізації ситуації на Корейському півострові

Російського військового аташе Андрія Фалілеєва викликало Міністерство оборони Південної Кореї у зв'язку з тим, що російські військові літаки вторглись у зону ідентифікації повітряної оборони країни. Про це повідомляє агентство Yonhap.

У Міноборони Південної Кореї підкреслили, що існувала ймовірність зіткнення у повітрі.

"Порушення, вчинені російськими літаками, не сприяють зусиллям щодо стабілізації ситуації на Корейському півострові, а також в північно-східній Азії… Ми закликаємо Росію усвідомити всю серйозність ситуації і вжити необхідних заходів для запобігання повторення подібних інцидентів", - зазначили в оборонному відомстві.

При цьому у Міноборони РФ заявили у відповідь, що Південна Корея і Японія піднімали винищувачі для супроводу двох російських стратегічних ракетоносців Ту-95МС.

Так, раніше південнокорейські ЗМІ повідомляли, що 13 липня два російські військові літаки Ту-95 чотири рази порушили розпізнавальну (ідентифікаційну) зону ППО Південної Кореї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові моряки Південної Кореї і КНДР вперше за останні десять років відновили використання радіозв'язку для координації дій і запобігання інцидентів під час плавання.