Южная Корея и КНДР возобновили радиосвязь между военными кораблями

Коммуникации между моряками двух стран были прерваны в мае 2008 года

Военные моряки Южной Кореи и КНДР впервые за последние 10 лет возобновили использование радиосвязи для координации действий и предотвращения инцидентов во время плавания. Об этом сообщили в Минобороны Южной Кореи, передает Yonhap.

В министерстве уточнили, что такие действия предприняты в поддержку недавних соглашений между странами о разрядке военной напряженности и для предотвращения неожиданных столкновений, особенно в Желтом море.

В ходе 9-часового тестового сеанса связи южнокорейское военно-морское судно связалось с северокорейским патрульным катером, который немедленно ответил на вызов.

В Южной Корее отметили, что коммуникации между военными моряками двух стран были прерваны в мае 2008 года, когда КНДР перестала отвечать на все южнокорейские звонки, которые производились через глобальную сеть связи торгового флота.

Напомним, министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис во время визита в Японию заявил, что США и их региональные партнеры не откажутся от "совместной оборонительной позиции" в отношении Северной Кореи, несмотря на продолжение диалога с КНДР.