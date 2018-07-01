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Интервью

Южная Корея и КНДР возобновили радиосвязь между военными кораблями

НовостиПолитика    01.07.2018 - 07:56
Фото: флаги Северной и Южной Корей (pxhere.com)
Фото: флаги Северной и Южной Корей (pxhere.com)

Коммуникации между моряками двух стран были прерваны в мае 2008 года

Военные моряки Южной Кореи и КНДР впервые за последние 10 лет возобновили использование радиосвязи для координации действий и предотвращения инцидентов во время плавания. Об этом сообщили в Минобороны Южной Кореи, передает Yonhap.

В министерстве уточнили, что такие действия предприняты в поддержку недавних соглашений между странами о разрядке военной напряженности и для предотвращения неожиданных столкновений, особенно в Желтом море.

В ходе 9-часового тестового сеанса связи южнокорейское военно-морское судно связалось с северокорейским патрульным катером, который немедленно ответил на вызов.

В Южной Корее отметили, что коммуникации между военными моряками двух стран были прерваны в мае 2008 года, когда КНДР перестала отвечать на все южнокорейские звонки, которые производились через глобальную сеть связи торгового флота.

Напомним, министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис во время визита в Японию заявил, что США и их региональные партнеры не откажутся от "совместной оборонительной позиции" в отношении Северной Кореи, несмотря на продолжение диалога с КНДР.

 

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Теги публикации: КНДР, Южная Корея  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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