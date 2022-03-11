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В Минобороны Великобритании назвали главную причину замедления наступления войск РФ в Украине

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Лондон, Пятница 11 марта 2022 02:38
В Минобороны Великобритании назвали главную причину замедления наступления войск РФ в Украине Фото: diginomica.com
Автор: Константин Широкун

В Министерстве обороны Великобритании уверены, что окружение крупных украинских городов сдерживает больше российских войск, чем изначально планировалось. Потому и сил для дальнейшего продвижения остается меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В Министерстве обороны Великобритании уверены, что из-за активного украинского сопротивления российские силы увеличивают количество развернутых сил для окружения ключевых городов. В свою очередь это сокращает резервы, доступные для продолжения наступления.

Потому российской армии придется в дальнейшем либо умерить свои наступательные амбиции, или же при наличии продвижения вглубь Украины любой ценой привлекать серьезные мобилизационные резервы.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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