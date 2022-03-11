В Минобороны Великобритании назвали главную причину замедления наступления войск РФ в Украине

В Министерстве обороны Великобритании уверены, что окружение крупных украинских городов сдерживает больше российских войск, чем изначально планировалось. Потому и сил для дальнейшего продвижения остается меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В Министерстве обороны Великобритании уверены, что из-за активного украинского сопротивления российские силы увеличивают количество развернутых сил для окружения ключевых городов. В свою очередь это сокращает резервы, доступные для продолжения наступления.

Потому российской армии придется в дальнейшем либо умерить свои наступательные амбиции, или же при наличии продвижения вглубь Украины любой ценой привлекать серьезные мобилизационные резервы.