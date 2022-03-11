У Міноборони Великобританії назвали головну причину уповільнення наступу військ РФ в Україні

У Міністерстві оборони Великобританії впевнені, що оточення великих українських міст стримує більше російських військ, ніж спочатку планувалося. Тому і сил для подальшого просування залишається менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У Міністерстві оборони Великобританії впевнені, що через активний український опір російські сили збільшують кількість розгорнутих сил для оточення ключових міст. Своєю чергою це скорочує резерви, доступні для продовження наступу.

Тому російській армії доведеться надалі або стримати свої наступальні амбіції, або ж за наявності просування вглиб України за всяку ціну залучати серйозні мобілізаційні резерви.