В Минобороны уточнили детали прекращения огня на Донбассе

СММ ОБСЕ будет способствовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении указанных мер
Министерство обороны Украины опубликовало перечень действий, запрещенных в рамках приказа о прекращении огня на Донбассе. Во время перемирия, в частности, запрещается вести любой огонь, а также использовать летательные аппараты.
Об этом говорится в заявлении Минобороны.
Сообщается, что согласно достигнутым договоренностям 22 июля, руководство ВСУ издало приказ, который предусматривает введение дополнительных мер по усилению режима прекращения огня в регионе.
В частности предусматривается:
"Огонь в ответ в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет сообщена ТКГ", - говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что под наступательными действиями следует понимать любые попытки изменить позиционное размещение войск на момент принятия заявления о прекращении огня. Сюда входит также дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе - с целью проведения разведывательных или диверсионных действий.
"СММ ОБСЕ будет способствовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении этих мероприятий, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положений мандата Миссии", - добавили в Минобороны.
Напомним, с сегодняшнего дня на Донбассе вступило в силу соглашение о режиме "тишины", которую согласовали в рамках Трехсторонней контактной группы.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина будет защищаться, если обстрелы боевиков продолжатся после 27 июля.