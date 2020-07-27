У Міноборони уточнили деталі припинення вогню на Донбасі

Фото: українські військові (flickr.com ministryofdefenceua)

СММ ОБСЄ сприятиме і надаватиме підтримку сторонам у виконанні вказаних заходів

Міністерство оборони України опублікувало перелік дій, заборонених у рамках наказу про припинення вогню на Донбасі. Під час перемир’я, зокрема, забороняється вести будь-який вогонь, а також використовувати літальні апарати.

Про це йдеться в заяві Міноборони.

Повідомляється, що згідно з досягнутими домовленостями 22 липня, керівництво ЗСУ видало наказ, який передбачає запровадження додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню у регіоні.

Зокрема передбачається:

заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін;

заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;

заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, у першу чергу на об’єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;

ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню та повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;

створення та задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК в чинному складі.

"Вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України та керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм. Про видання таких наказів буде повідомлена ТКГ", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони уточнили, що під наступальними діями слід розуміти будь-які спроби змінити позиційне розміщення військ на момент прийняття заяви про припинення вогню. Сюди входить також додаткове інженерне обладнання позицій, і/або будь-яке просування або переміщення озброєних осіб в бік противника, в тому числі - з метою проведення розвідувальних або диверсійних дій.

"СММ ОБСЄ сприятиме і надаватиме підтримку сторонам у виконанні цих заходів, узгоджених ними, без шкоди встановленим процедурам інформування або будь-яким іншим аспектам повного виконання положень мандата Місії", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, відсьогодні на Донбасі набула чинності угода про режим "тиші", яку узгодили в рамках Тристоронньої контактної групи.

Раніше міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Україна буде захищатися, якщо обстріли бойовиків продовжаться після 27 липня.