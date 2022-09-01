UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минобороны Украины призывает крымчан сообщать о перемещении техники РФ

Фото: Минобороны Украины призывает крымчан сообщать о перемещении техники РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жителей оккупированного Крыма призывают уведомлять о перемещении российских войск в чат-бот "єВорог" в Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.

"Призываем всех жителей оккупированного Крыма срочно сообщать геолокации и перемещения оккупантов и вражеской техники в чатбот Минцифри", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что именно их интересует:

  • пункты дислокации и адреса проживания оккупантов;
  • места жительства руководящего состава российских войск;
  • геолокации и маршруты передвижения военной техники;
  • данные местных коллаборантов, перешедших на сторону врага.

Также в ведомстве напомнили о безопасности и порекомендовали почаще удалять переписку с ботом.

"Больше заявок в єВорог - больше бавовны в Крыму. И, конечно, скорее выгоним оккупантов из нашего дома, хотят они того или нет!", - добавили в итоге в министерстве.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский напомнил оккупантам, чей Крым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныКрымВойна в Украине