Міноборони України закликає кримчан повідомляти про переміщення техніки РФ

"Закликаємо всіх жителів окупованого Криму терміново повідомляти геолокації й переміщення окупантів та ворожої техніки в чатбот Мінцифри", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві повідомили, що саме їх цікавить:

пункти дислокації та адреси проживання окупантів;

місця проживання керівного складу російських військ;

геолокації та маршрути пересування військової техніки;

дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога/

Також у відомстві нагадали про безпеку та порекомендували частіше видаляти листування з ботом.

"Більше заявок в єВорог - більше бавовни у Криму. І, звісно, швидше виженемо окупантів з нашого дому, хочуть вони того чи ні!", - додали у підсумку в міністерстві.