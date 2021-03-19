Минобороны Турции заявляет о ракетном обстреле из Сирии

Турция подверглась ракетному обстрелу из Сирии. Ракеты упали на безлюдные территории в провинции Килис в южной части страны, поэтому жертв и разрушений нет.

"В адрес РФ было направлено уведомление о прекращении огня, выявленные цели были немедленно обстреляны. Наши войска в регионе получили предупреждения. Минобороны следит за развитием событий", - добавили в военном ведомстве.

Как сообщается, после ракетного обстрела с сирийской стороны, вооруженные силы Турции открыли ответный огонь по местам, откуда были выпущены ракеты.

Напомним, ранее Минобороны Турции обвинило Сирию в ракетных ударах по двух населенных пунктах на подконтрольной Анкаре северной части провинции Алеппо. Тогда в результате атаки пострадали люди среди мирного населения. Ведомство уведомило Россию о необходимости не допускать подобных атак.

Кроме того, газета Al-Watan и телеканал Al Arabiya передали, что нефтяные автоцистерны в деревне аль-Хамран недалеко от города Джераблус в провинции Алеппо подверглись ракетному удару. Начался пожар, сгорели несколько бензовозов и цистерн, несколько человек пострадали.