Міноборони Туреччини заявляє про ракетний обстріл з Сирії

Туреччина зазнала ракетного обстрілу з Сирії. Ракети впали на безлюдні території в провінції Кіліс в південній частині країни, тому жертв та руйнувань немає.
Як повідомляється, після ракетного обстрілу з сирійської сторони, збройні сили Туреччини відкрили у відповідь вогонь по місцях, звідки було випущено ракети.
"На адресу РФ було направлено повідомлення про припинення вогню, виявлені цілі були негайно обстріляні. Наші війська в регіоні отримали попередження. Міноборони стежить за розвитком подій", - додали у військовому відомстві.
Нагадаємо, раніше Міноборони Туреччини звинуватило Сирію в ракетних ударах по двох населених пунктах у підконтрольній Анкарі північній частині провінції Алеппо. Тоді унаслідок атаки постраждали люди серед мирного населення. Відомство повідомило Росію про необхідність не допускати подібних атак.
Крім того, газета Al-Watan і телеканал Al Arabiya передали, що нафтові автоцистерни в селі аль-Хамран недалеко міста Джераблус в провінції Алеппо піддалися ракетному удару. Почалася пожежа, згоріли кілька бензовозів і цистерн, кілька людей постраждали.