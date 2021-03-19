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Міноборони Туреччини заявляє про ракетний обстріл з Сирії

Автор: Андрій Козловський

Туреччина зазнала ракетного обстрілу з Сирії. Ракети впали на безлюдні території в провінції Кіліс в південній частині країни, тому жертв та руйнувань немає.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Туреччини.

Як повідомляється, після ракетного обстрілу з сирійської сторони, збройні сили Туреччини відкрили у відповідь вогонь по місцях, звідки було випущено ракети.

"На адресу РФ було направлено повідомлення про припинення вогню, виявлені цілі були негайно обстріляні. Наші війська в регіоні отримали попередження. Міноборони стежить за розвитком подій", - додали у військовому відомстві.

Нагадаємо, раніше Міноборони Туреччини звинуватило Сирію в ракетних ударах по двох населених пунктах у підконтрольній Анкарі північній частині провінції Алеппо. Тоді унаслідок атаки постраждали люди серед мирного населення. Відомство повідомило Росію про необхідність не допускати подібних атак.

Крім того, газета Al-Watan і телеканал Al Arabiya передали, що нафтові автоцистерни в селі аль-Хамран недалеко міста Джераблус в провінції Алеппо піддалися ракетному удару. Почалася пожежа, згоріли кілька бензовозів і цистерн, кілька людей постраждали.

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