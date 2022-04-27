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Минобороны США создает в Германии центр координации военной помощи Украине, - CNN

Военная помощь НАТО (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны США создает центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине в Штутгарте, Германия, в зоне ответственности Европейского командования США. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Центр EUCOM базируется в штаб-квартире европейского командования США в Штутгарте и управляется американским военным генералом. Этот центр тесно сотрудничает с международным координационным центром доноров.

По словам чиновника, в центре управления в Штутгарте работают сотрудники из США и 15 других стран НАТО. Центр управления также будет управлять военными грузами из более 40 стран, которые оказывают помощь Украине. Координационная группа по вопросу военной помощи Украине будет встречаться раз в месяц. Первая встреча состоялась на авиабазе Рамштайн в Германии во вторник.

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