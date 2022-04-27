Міноборони США створює в Німеччині центр координації військової допомоги Україні, - CNN

Міністерство оборони США створює центр управління для координації постачання й оптимізації доставки військової допомоги Україні в Штутгарті, Німеччина, в зоні відповідальності Європейського командування США. Про це журналістам повідомив високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Центр EUCOM базується в штаб-квартирі Європейського командування США в Штутгарті й управляється американським військовим генералом. Цей центр тісно співпрацює з Міжнародним координаційним центром донорів.

За словами чиновника, в центрі управління в Штутгарті працюють співробітники з США і 15 інших країн НАТО. Центр управління також буде керувати військовими вантажами з понад 40 країн, які надають допомогу Україні. Координаційна група з питання військової допомоги Україні зустрічатиметься раз на місяць. Перша зустріч відбулася на авіабазі Рамштайн в Німеччині у вівторок.