Минобороны США подписало контракт на производство Javelin для Украины

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (США) подписало контракт с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства обороны США.

Сообщается, что компания Raytheon - Lockheed Martin займется производством Javelin также для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Франции, Чехии и Эстонии.

Сума, выделенная на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других государств, составляет 18,4 млн долларов.

Комплексы будут создавать в Тусоне (штат Аризона, США). Ожидается, что производство будет завершено 25 июня 2020 года.

Контракт рассчитан до 29 февраля 2024 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности.

Также РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Вадим Пристайко обсудил с Майком Помпео сотрудничество между Украиной и США.

"Стороны обсудили: дальнейшее углубление стратегического партнерства США-Украина; продвижение военно-экономического сотрудничества; усиление двухпартийной поддержки Украины со стороны США", - рассказала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.