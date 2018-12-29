ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Міноборони відбулася церемонія звільнення з військової служби генералів та офіцерів

Новини » Суспільство    29.12.2018 - 10:51
У Міноборони відбулася церемонія звільнення з військової служби генералів та офіцерів
Фото: церемонія (РБК-Україна)

У військовому ритуалі взяли участь керівники Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України

У Міністерстві оборони відбулася церемонія звільнення з військової служби генералів та офіцерів апарату Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

У військовому ритуалі взяли участь керівники Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, керівники структурних підрозділів оборонного відомства, запрошені гості.

 
Фото: церемонія (РБК-Україна)

В матеріалі РБК-Україна "Ціна безпеки: як держава планує підвищувати зарплати військовослужбовцям" йшлося про те, що Генеральний штаб Збройних сил України розраховує на те, що Кабінет міністрів найближчим часом прийме рішення про підвищення зарплат військовим.

"Щодо підвищення зарплати чекаємо позитивного рішення в жовтні", - уточнив заступник начальника ГУ морально-психологічного забезпечення Генштабу ЗСУ Олег Бойко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міноборони просить виділити 4,5 млрд гривень на підвищення зарплат військовим.

Також у серпні стало відомо про масове звільнення військових через низькі зарплати.

У Міноборони підтвердили відсутність втрат на Донбасі Полторак розповів, як проходять збори резервістів у рамках воєнного стану
Новини України Министерство обороны РФувольнение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся