У Міноборони відбулася церемонія звільнення з військової служби генералів та офіцерів

Фото: церемонія (РБК-Україна)

У військовому ритуалі взяли участь керівники Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України

У Міністерстві оборони відбулася церемонія звільнення з військової служби генералів та офіцерів апарату Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

У військовому ритуалі взяли участь керівники Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, керівники структурних підрозділів оборонного відомства, запрошені гості.

Фото: церемонія (РБК-Україна)

В матеріалі РБК-Україна "Ціна безпеки: як держава планує підвищувати зарплати військовослужбовцям" йшлося про те, що Генеральний штаб Збройних сил України розраховує на те, що Кабінет міністрів найближчим часом прийме рішення про підвищення зарплат військовим.

"Щодо підвищення зарплати чекаємо позитивного рішення в жовтні", - уточнив заступник начальника ГУ морально-психологічного забезпечення Генштабу ЗСУ Олег Бойко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міноборони просить виділити 4,5 млрд гривень на підвищення зарплат військовим.

Також у серпні стало відомо про масове звільнення військових через низькі зарплати.