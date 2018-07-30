Минобороны просит выделить 4,5 млрд гривен на повышение зарплат военным

Минобороны предлагает поднять зарплаты рядовому составу до 9 тыс. гривен

Министерство обороны Украины просит выделить 4,5 млрд гривен на повышение зарплат военным. Об этом сообщает портал ukrmilitary.com со ссылкой на письмо министра обороны Степана Полторака премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

В частности, в письме указано, что Минобороны приняло решение повысить денежное довольствие военных с 1 октября, однако для этого нужны еще 4,5 млрд гривен. На сегодня зарплата военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тыс. гривен при средней зарплате в Украине 8,7 тыс. гривен.

В связи с этим для сохранения кадрового потенциала Минобороны предлагает с 1 октября повысить зарплату рядовому составу - до 9 тыс. гривен, офицерскому составу - до 15,3 тыс. гривен.

"При таких условиях, для выплаты денежного обеспечения во втором полугодии 2018 нужен дополнительный финансовый ресурс в сумме 4,5 млрд гривен, что необходимо учесть при доработке показателей расходов госбюджета на 2018 год", - говорится в документе.

Фото: письмо Гройсману (ukrmilitary.com)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Полторак просит правоохранителей расследовать срыв строительства жилья для военных.