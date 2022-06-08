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У Міноборони повідомили, чого Україні бракує для перемоги

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Україна, Середа 08 червня 2022 19:17
У Міноборони повідомили, чого Україні бракує для перемоги Фото: Ганна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: РБК-Україна

Україні не вистачає тяжкого озброєння для перемоги над російською армією. Усі в країні працюють над тим, щоб зброя з'явилася якнайшвидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телемарафону.

"В української армії є професіоналізм, є мотивація, але нам дійсно не вистачає важкого озброєння, щоб перемогти ворога - армію РФ", - заявила заступниця міністра.

Маляр сказала, що про потреби армії повідомляють і Володимир Зеленський, і Офіс президента, і Міністерство оборони України.

Також в Україні розгорнута велика робота з громадянським суспільством, яке допомагає працювати з західними країнами.

"Україна веде потужну кампанію на всіх можливих рівнях, щоб швидже отримати це важке озброєння, яке нам необхідне вже зараз", - додала Маляр.

Як зазначили у Міноборони, окупанти готуються до нових атак на українську армію. Вони посилюючи свою присутність на Запорізькому, Харківському напрямках та в тимчасово окупованому Криму.

Окрім цього, Росія завдала ударів радянськими ракетами Х-22 на сході і півдні України.

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