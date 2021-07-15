Минобороны России заставило военных учить статью Путина об Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу обязал военных изучить статью российского президента Владимира Путина об Украине. Публикацию включили в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство РБК.
"Из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников в Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде", - сообщает издание.
При этом отмечается, что тезис о единстве народов Украины, Беларуси и России разделяется всеми российскими военнослужащими.
Напомним, ранее на сайте Кремля появилась статья Путина, и РБК-Украина привело основные тезисы, изложенные в ней.
В статье российский президент повторяет, что украинцы и русские являются якобы "одним народом", а также раскритиковал большевиков за территориальные подарки.