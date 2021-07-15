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Міноборони Росії змусило військових вчити статтю Путіна про Україну

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Росія, Четвер 15 липня 2021 20:48
Міноборони Росії змусило військових вчити статтю Путіна про Україну Фото: Міністр оборони Росії Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зобов'язав військових вивчити статтю російського президента Володимира Путіна про Україну. Публікацію включили в якості однієї з обов'язкових тем для занять з військовослужбовцями з військово-політичної підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство РБК.

"Через велику кількість військовослужбовців у складі російської армії і на флоті, що мають українське коріння, батьків або родичів в Україні, стаття президента викликала великий позитивний відгук і обговорення у військовому середовищі", - повідомляє видання.

При цьому наголошується, що теза про єдність народів України, Білорусі та Росії поділяється всіма російськими військовослужбовцями.

Нагадаємо, раніше на сайті Кремля з'явилася стаття Путіна, і РБК-Україна привело основні тези, викладені в ній.

У статті російський президент повторює, що українці і росіяни є нібито "одним народом", а також розкритикував більшовиків за територіальні подарунки.

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Министерство обороны РФ Володимир Путін Україна
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