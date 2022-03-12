ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минобороны России опубликовало видео якобы захвата аэродрома в Гостомеле

Новина українською →
Гостомель, Суббота 12 марта 2022 13:55
Минобороны России опубликовало видео якобы захвата аэродрома в Гостомеле Фото: российские войска атаковали аэродром в Гостомеле еще в феврале (t.me livekharkiv)
Автор: Александр Мороз

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео якобы захвата аэродрома в Гостомеле Киевской области. Объект атаковали еще в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минобороны РФ.

Сообщается, что на видео запечатлена высадка тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск РФ.

"Передовые подразделения Воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолетов посадочным способом, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта", - говорится в сообщении.

На видео показаны действия российского подразделения ВДВ, а также вооружение десантников, которое включает противотанковые управляемые комплексы и минометы.

Напомним, российский десант высадился в Гостомеле еще 24 февраля, но был заблокирован. Президент Владимир Зеленский отдал приказ на уничтожение противника, на следующий день украинская сторона заявляла, что Гостомель полностью под контролем Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гостомель Война России против Украины
NEWS
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит