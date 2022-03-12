Міноборони Росії опублікувало відео нібито захоплення аеродрому в Гостомелі

Міністерство оборони Російської Федерації опублікувало відео нібито захоплення аеродрому в Гостомелі Київської області. Об'єкт атакували ще в лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міноборони РФ.

На відео показані дії російського підрозділу ПДВ, а також озброєння десантників, яке включає протитанкові керовані комплекси і міномети.

"Передові підрозділи Повітряно-десантних військ здійснили висадку десанту з вертольотів посадковим способом, організували кругову оборону навколо аеродрому і забезпечили прийом основних сил десанту", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на відео знято висадку тактичного десанту підрозділів Повітряно-десантних військ РФ.

Нагадавши, російський десант висадився в Гостомелі ще 24 лютого, але був заблокований. Президент Володимир Зеленський віддав наказ на знищення противника, наступного дня українська сторона заявляла, що Гостомель повністю під контролем України.

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