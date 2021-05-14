ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минобороны РФ заявило о блокировании в Сирии колонны бронетехники США

Новина українською →
Москва, Пятница 14 мая 2021 02:56
Минобороны РФ заявило о блокировании в Сирии колонны бронетехники США Фото: военные РФ развернули колонну бронетехники американских войск в Сирии (syria.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Замруководителя российского "Центра по примирению враждующих сторон" в Сирии Александр Карпов заявил, что патруль российской военной полиции блокировал колонну бронетехники США. Пентагон не стал комментировать инцидент.

Об этом сообщает "Коммерсант".

По его словам, колонна американской военной техники якобы передвигалась по трассе М-4 в сирийской провинции Хасеке по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления в составе шести бронеавтомобилей типа "MRAP".

"На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США", - утверждает Карпов.

Карпов также уточнил, что колонна США развернута в обратном направлении патрулем российской военной полиции.

Напомним, война в Сирии длится 10 лет. По этому поводу госсекретарь США Энтони Блинкен, а также министры иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и Италии выступили с совместным заявлением. Они возложили ответственность за события на Дамаск и Россию.

Кроме того, Британия впервые после выхода из ЕС применила автономный режим санкций против чиновников режима президента Сирии Башара Асада.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Сирия
NEWS
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
Суд над Медведчуком: все подробности заседания
DAILY
С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным