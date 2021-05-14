Минобороны РФ заявило о блокировании в Сирии колонны бронетехники США
Замруководителя российского "Центра по примирению враждующих сторон" в Сирии Александр Карпов заявил, что патруль российской военной полиции блокировал колонну бронетехники США. Пентагон не стал комментировать инцидент.
Об этом сообщает "Коммерсант".
По его словам, колонна американской военной техники якобы передвигалась по трассе М-4 в сирийской провинции Хасеке по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления в составе шести бронеавтомобилей типа "MRAP".
"На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США", - утверждает Карпов.
Карпов также уточнил, что колонна США развернута в обратном направлении патрулем российской военной полиции.
Напомним, война в Сирии длится 10 лет. По этому поводу госсекретарь США Энтони Блинкен, а также министры иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и Италии выступили с совместным заявлением. Они возложили ответственность за события на Дамаск и Россию.
Кроме того, Британия впервые после выхода из ЕС применила автономный режим санкций против чиновников режима президента Сирии Башара Асада.