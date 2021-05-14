Міноборони РФ заявило про блокування в Сирії колони бронетехніки США

Заступник керівника російського "Центру з примирення ворогуючих сторін" у Сирії Олександр Карпов заявив, що патруль російської військової поліції блокував колону бронетехніки США. Пентагон не став коментувати інцидент.

За його словами, колона американської військової техніки нібито пересувалася трасою М-4 в сирійській провінції Хасеке за неузгодженим маршрутом і без попереднього повідомлення у складі шести бронеавтомобілів типу "MRAP".

"На північному сході Сирії в провінції Хасеке зафіксовано черговий випадок порушення протоколів деконфліктації з боку підрозділів Збройних сил США, які незаконно перебувають на території Сирії",- стверджує Карпов.

Карпов також уточнив, що колона США розгорнуто у зворотному напрямку патрулем російської військової поліції.