Міноборони РФ заявило про блокування в Сирії колони бронетехніки США
Заступник керівника російського "Центру з примирення ворогуючих сторін" у Сирії Олександр Карпов заявив, що патруль російської військової поліції блокував колону бронетехніки США. Пентагон не став коментувати інцидент.
Про це повідомляє " Комерсант".
За його словами, колона американської військової техніки нібито пересувалася трасою М-4 в сирійській провінції Хасеке за неузгодженим маршрутом і без попереднього повідомлення у складі шести бронеавтомобілів типу "MRAP".
"На північному сході Сирії в провінції Хасеке зафіксовано черговий випадок порушення протоколів деконфліктації з боку підрозділів Збройних сил США, які незаконно перебувають на території Сирії",- стверджує Карпов.
Карпов також уточнив, що колона США розгорнуто у зворотному напрямку патрулем російської військової поліції.
Нагадаємо, війна в Сирії триває 10 років. З цього приводу держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Великобританії, Німеччини, Франції та Італії виступили зі спільною заявою. Вони поклали відповідальність за події на Дамаск і Росію.
Крім того, Британія вперше після виходу з ЄС застосовувати автономний режим санкцій проти чиновників режиму президента Сирії Башара Асада.