В Минобороны РФ заявили, что с начала "спецоперации" погибли почти 1,4 тысячи военных

Министерство обороны России назвало количество военных, которые погибли за месяц "спецоперации" в Украине. По их данным, умерли почти 1400 российских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фонтанка.ру" .

"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения", - заявили в Минобороны РФ.

Отметим, что по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России погибли более 16 тысяч оккупантов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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