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Минобороны РФ обвинило армянскую сторону в нарушении режима тишины в Карабахе

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Москва, Понедельник 18 апреля 2022 01:34
Минобороны РФ обвинило армянскую сторону в нарушении режима тишины в Карабахе Войска в Карабахе (Фото: verelq.am)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны России обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня в Карабахе. Сообщается, что в результате вооруженного столкновения никто из военных не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон обстановка урегулирована", — рассказали в военном ведомстве.

Подробности о причине и количестве участников инцидента, а также точное место соприкосновения держится в секрете.

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