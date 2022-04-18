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Міноборони РФ звинуватило вірменську сторону в порушенні режиму тиші в Карабасі

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Москва, Понеділок 18 квітня 2022 01:34
Міноборони РФ звинуватило вірменську сторону в порушенні режиму тиші в Карабасі Війська в Карабасі (Фото: verelq.am)
Автор: Константин Широкун

Міністерство оборони Росії звинуватило Вірменію в порушенні режиму припинення вогню в Карабасі. Повідомляється, що в результаті збройного зіткнення ніхто з військових не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Командуванням російського миротворчого контингенту у взаємодії з представниками азербайджанської та вірменської сторін обставини врегульовані", — розповіли у військовому відомстві.

Подробиці про причину і кількість учасників інциденту, а також точне місце зіткнення тримається в секреті.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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