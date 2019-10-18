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Загороднюк: ВСУ продолжают готовить позиции для разведения на Донбассе

Новости » Политика    18.10.2019 - 11:14
Загороднюк: ВСУ продолжают готовить позиции для разведения на Донбассе
Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

ВСУ в рамках разведения отойдут на позиции 2016 года

Вооруженные силы Украины продолжают готовить позиции для разведения военных на Донбассе. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил министр обороны Андрей Загороднюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, инженерные подразделения продолжают восстанавливать фортификационные сооружение.

"Почему восстановление? Потому что мы уже были на этих позициях в 2016 году. Они были подготовлены в 2016 году, сейчас заканчивается их восстановления", - заявил Загороднюк.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский якобы не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе.

"Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе из-за националистов", - заявил он.

Ранее также сообщалось, что на встрече контактной группы в Минске обсуждался новый график разведения сил на Донбассе, но к согласию стороны не пришли.

"Тем не менее, они подтвердили приверженность выполнению этого решения. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы действительно увидим воплощение его в жизнь", - отметил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

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Новости Украины ДонбассООСРазведение сил
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