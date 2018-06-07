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В Минобороны рассказали, когда на вооружение украинской армии может поступить "Ольха"

НовостиОбщество    07.06.2018 - 15:08
Фото: Владислав Шостак (mil.gov.ua)
Фото: Владислав Шостак (mil.gov.ua)

В Минобороны ожидают поступления первой партии ракетных комплексов после решения правительства

В Министерстве обороны Украины ожидают поступления первой партии ракетных комплексов "Ольха" после соответствующего решения правительства, которое может быть принято в ближайшее время. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Владислав Шостак, передает корреспондент РБК-Украина.

"На сегодняшний день внесены изменения в государственный оборонный заказ. Проект постановления находится в Кабинете министров. В ближайшее время будет включен (к рассмотрению, - ред.) И тогда начнется в этом году первая партия новых ракет "Ольха", - сказал Шостак.

Напомним, 25 апреля президент Украины Петр Порошенко поставил задачу начать серийное производство ракетного комплекса "Ольха" в 2018 году. 10 апреля в Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".

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Теги публикации: Министерство обороны РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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