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У Міноборони розповіли, коли на озброєння української армії може надійти "Вільха"

НовиниСуспільство    07.06.2018 - 15:08
Фото: Владислав Шостак (mil.gov.ua)
Фото: Владислав Шостак (mil.gov.ua)

У Міноборони очікують надходження першої партії ракетних комплексів після рішення уряду

У Міністерстві оборони України очікують надходження першої партії ракетних комплексів "Вільха" після відповідного рішення уряду, яке може бути прийнято найближчим часом. Про це на брифінгу повідомив заступник директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Владислав Шостак, передає кореспондент РБК-Україна.

"На сьогоднішній день внесено зміни в державне оборонне замовлення. Проект постанови знаходиться в Кабінеті міністрів. Найближчим часом буде включений (до розгляду, - ред.) І тоді почнеться в цьому році перша партія нових ракет "Вільха", - сказав Шостак.

Нагадаємо, 25 квітня президент України Петро Порошенко поставив завдання почати серійне виробництво ракетного комплексу "Вільха" у 2018 році. 10 квітня в Одеській області почалися державні випробування ракетного комплексу "Вільха".

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Теги публікації: Министерство обороны РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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