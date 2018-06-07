У Міноборони розповіли, коли на озброєння української армії може надійти "Вільха"

У Міноборони очікують надходження першої партії ракетних комплексів після рішення уряду

У Міністерстві оборони України очікують надходження першої партії ракетних комплексів "Вільха" після відповідного рішення уряду, яке може бути прийнято найближчим часом. Про це на брифінгу повідомив заступник директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Владислав Шостак, передає кореспондент РБК-Україна.

"На сьогоднішній день внесено зміни в державне оборонне замовлення. Проект постанови знаходиться в Кабінеті міністрів. Найближчим часом буде включений (до розгляду, - ред.) І тоді почнеться в цьому році перша партія нових ракет "Вільха", - сказав Шостак.

Нагадаємо, 25 квітня президент України Петро Порошенко поставив завдання почати серійне виробництво ракетного комплексу "Вільха" у 2018 році. 10 квітня в Одеській області почалися державні випробування ракетного комплексу "Вільха".