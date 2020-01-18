В Минобороны рассказали о состоянии украинского раненого военного

Состояние украинского военнослужащего, получившего ранение на Донбассе в субботу, удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В сообщении указано, что воин ООС находится в одном из военных мобильных госпиталей.

"По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в одном из военных мобильных госпиталей, состояние здоровья нашего воина удовлетворительное", - сообщили в министерстве.

Напомним, на Донбассе 17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону позиций ВСУ вблизи населенного пункта Пески. Один украинский военный получил ранение.

Как писало РБК-Украина, 16 января вооруженные формирования Российской Федерации усилили снайперскую активность. В результате один украинский военный погиб.