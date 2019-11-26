В Минобороны рассказали, сколько дополнительных выплат получили военные ООС

С начала боевых действий на Донбассе с участием российских регулярных войск дополнительные выплаты получили более 40 тысяч военнослужащих украинской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщается, выплаты военные получили за уничтоженную технику противника, непосредственное участие в боевых действиях и успешные выполнения боевых заданий.

"За уничтожение 151 единицы техники противника войска профинансировано в сумме свыше 4,4 млн грн. Эту выплату получили 635 военнослужащих ВС Украины. Вознаграждение за успешное выполнение боевого задания выплачено свыше 13,2 млн грн", - сообщил начальник Управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов.

Также отмечается, что наиболее распространенную выплату, так называемую боевую тысячу, получили более 38 тысяч военных на общую сумму более 180 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты, пытаясь вызвать ответный огонь накануне встречи ТКГ в Минске, хотят обвинить Украину в нарушении Минских договоренностей.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что саммит "нормандской четверки" в Париже разблокирует возможность восстановления суверенитета Украины над оккупированным Донбассом.