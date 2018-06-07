В Минобороны рассказали о причинах нехватки боеприпасов на передовой

Минобороны ведет активную работу по диверсификации производства боеприпасов

Министерство обороны Украины ведет активную работу по диверсификации производства боеприпасов. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Владислав Шостак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Да, мы владеем такой информацией (о нехватке боеприпасов)... Как вы знаете, производство комплектующих боеприпасов было развернуто на территории Донецкой и Луганской областей. Мы потеряли эти предприятия. Существует определенный дефицит в больших калибрах. Такие калибры используются в странах бывшего СССР. Попытки осуществить закупку в этих странах, к сожалению, оказались тщетными, поэтому на сегодняшний день активно ведется работа по созданию производства боеприпасов на отечественных предприятиях", - сказал Шостак.

Напомним, ранее сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил, что СНБО готовит решение о либерализации экспорта и импорта военного вооружения.