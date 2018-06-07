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В Минобороны рассказали о причинах нехватки боеприпасов на передовой

НовостиПолитика    07.06.2018 - 15:30
Фото: Владислав Шостак (kievtime.com)
Фото: Владислав Шостак (kievtime.com)

Минобороны ведет активную работу по диверсификации производства боеприпасов

Министерство обороны Украины ведет активную работу по диверсификации производства боеприпасов. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Владислав Шостак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Да, мы владеем такой информацией (о нехватке боеприпасов)... Как вы знаете, производство комплектующих боеприпасов было развернуто на территории Донецкой и Луганской областей. Мы потеряли эти предприятия. Существует определенный дефицит в больших калибрах. Такие калибры используются в странах бывшего СССР. Попытки осуществить закупку в этих странах, к сожалению, оказались тщетными, поэтому на сегодняшний день активно ведется работа по созданию производства боеприпасов на отечественных предприятиях", - сказал Шостак.

Напомним, ранее сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил, что СНБО готовит решение о либерализации экспорта и импорта военного вооружения.

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Теги публикации: Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ, боеприпасы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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