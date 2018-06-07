В Міноборони розповіли про причини нестачі боєприпасів на передовій

Міноборони веде активну роботу щодо диверсифікації виробництва боєприпасів

Міністерство оборони України веде активну роботу щодо диверсифікації виробництва боєприпасів. Про це на брифінгу повідомив заступник директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Владислав Шостак, передає кореспондент РБК-Україна.

"Так, ми володіємо такою інформацією (про нестачу боєприпасів)... Як ви знаєте, виробництво комплектуючих боєприпасів було розгорнуто на території Донецької та Луганської областей. Ми втратили ці підприємства. Існує певний дефіцит по великих калібрах. Такі калібри використовуються в країнах колишнього СРСР. Спроби здійснити закупівлю в цих країнах, на жаль, виявились марними, тому на сьогоднішній день активно ведеться робота щодо створення виробництва боєприпасів на вітчизняних підприємствах", - сказав Шостак.

Нагадаємо, раніше сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов повідомив, що РНБО готує рішення про лібералізацію експорту та імпорту військового озброєння.