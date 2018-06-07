Импорт разрешат для производителей не зависимо от их формы собственности

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) готовит решение о либерализации экспорта и импорта военного вооружения. Об этом сегодня в ходе 9-го Экспертного форума заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент РБК-Украина.

"В Совете национальной безопасности готовится решение о либерализации внешнеэкономической деятельности. Мы планируем это решение принимать в ближайшее время. Оно предвидит разрешение на прямой экспорт всех производителей военной техники и вооружения вне зависимости от того - оно принадлежит госсектору или частному. Мы разрешим импорт без ограничения для производителей, не зависимо от их формы собственности: для собственных нужд, для производства военной техники и вооружения. Мы разрешим импорт вооружения и военной техники для частных структур, которые есть поставщиками этого военного вооружения", - сказал Турчинов.

Кроме этого, по его словам, будут сняты все ограничения относительно прямых контрактов о закупке вооружения за границей для украинских силовых структур.

Напомним, 6 июня Турчинов в ходе встречи с президентом Всемирного Конгресса Украинцев Евгением Чолием заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не собирается прекращать агрессию в Украине.