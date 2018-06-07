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СНБО готовит решение о либерализации экспорта и импорта военного вооружения

НовостиПолитика    07.06.2018 - 11:05
Фото: Александр Турчинов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Александр Турчинов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Импорт разрешат для производителей не зависимо от их формы собственности

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) готовит решение о либерализации экспорта и импорта военного вооружения. Об этом сегодня в ходе 9-го Экспертного форума заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент РБК-Украина.

"В Совете национальной безопасности готовится решение о либерализации внешнеэкономической деятельности. Мы планируем это решение принимать в ближайшее время. Оно предвидит разрешение на прямой экспорт всех производителей военной техники и вооружения вне зависимости от того - оно принадлежит госсектору или частному. Мы разрешим импорт без ограничения для производителей, не зависимо от их формы собственности: для собственных нужд, для производства военной техники и вооружения. Мы разрешим импорт вооружения и военной техники для частных структур, которые есть поставщиками этого военного вооружения", - сказал Турчинов. 

Кроме этого, по его словам, будут сняты все ограничения относительно прямых контрактов о закупке вооружения за границей для украинских силовых структур.

Напомним, 6 июня Турчинов в ходе встречи с президентом Всемирного Конгресса Украинцев Евгением Чолием заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не собирается прекращать агрессию в Украине.

Украинские военные в 2018 году примут участие в 19 международных учениях, - Генштаб Разведка фиксирует активную концентрацию войск РФ на границе с Украиной, - Турчинов
Теги публикации: СНБО, Вооруженные силы Украины, Александр Турчинов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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