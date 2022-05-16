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У Міноборони розповіли, чому українці почали масово повертатися додому

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Понеділок 16 травня 2022 00:40
У Міноборони розповіли, чому українці почали масово повертатися додому Фото: заступник глави Міноборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Роман Мирончук

Незважаючи на те, що в Україні триває війна і існує загроза ракетних ударів, люди повертаються до Харкова та інших міст не тільки через оптимізм, а й через те, що відчувають фінансові труднощі.

Про це заявила заступник глави Міноборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Треба розуміти, що у людей закінчуються гроші. Десь жити просто так, не працюючи, платити за житло, харчуватися - це потрібно розуміти. Тобто це пов'язано не тільки з оптимізмом... Люди повертаються, тому що, швидше за все, складна ситуація і вони змушені повертатися саме з фінансових міркувань", - заявила Маляр.

Вона також зазначила, що ті українці, у яких є можливість залишатися і залишати своїх дітей за кордоном, чинять саме так.

"Якщо ви повертаєтеся, то ставитеся, будь ласка, серйозно до всіх заходів безпеки, і якщо лунають сирени, то приймайте ці заходи безпеки і спускайтеся в безпечні місця", - зазначила вона.

Нагадаємо, в Німеччині заявили про зменшення потоку біженців з України.

Ми також писали про те, що біженців у Польщі можуть змусити повернути допомогу з відсотками.

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