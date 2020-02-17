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В Минобороны рассказали, как модернизируют артиллерийские комплексы управления огнем

Новости » Политика     17.02.2020 - 22:33
В Минобороны рассказали, как модернизируют артиллерийские комплексы управления огнем
Иллюстративное фото (armyinform.com.ua)

Модернизация комплексов происходит в рамках перехода ВСУ на стандарты НАТО

Центральная артиллерийская база вооружения наращивает темпы модернизации комплексов боевых машин управления огнем самоходной артиллерии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Министерства обороны "АрміяInform".

Сообщается, что в течение 2019 года в Ровенской области впервые осуществили капитальный ремонт комплекса в интересах одной из частей, которая выполняет задачи на Донбассе. В частности, в рамках перехода Вооруженных сил Украины на стандарты НАТО военные ремонтники провели полную разборку боевых машин с заменой всех технических элементов.

Фото: armyinform.com.ua

"Учитывая потребность поступления эффективных средств артиллерии в войска, Командование сил логистики ВС Украины увеличило производственный план на этот год. Сейчас первая боевая машина прошла обкатку и готова к отправке в район боевых действий на восток Украины. На очереди переоборудование еще четырех комплексов боевых машин управления огнем самоходной артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это поможет во время управления боевой стрельбой, а также обеспечит эффективное управление подразделениями.

"Если в прошлом году на отечественную технику устанавливали средства связи иностранного производства, то сейчас это уже украинская современная версия под названием "Лыбидь". Технические параметры радиостанции позволяют вести переговоры в многих режимах, в том числе закрытом, а информация, подлежащая обмену, кодируется автоматически", - сообщили в МОУ.

Напомним, ранее Кабинет министров одобрил обновленную Годовую национальную программу Украина-НАТО. Программа, в частности, предусматривает реформы сектора безопасности и обороны.

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