В Минобороны рассказали об этапах разведения войск на Донбассе

Разведение войск на Донбассе будет происходить участками, а не сразу по всей линии разграничения. Как передает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что важно, чтобы разведение сил происходило по обе стороны линии разграничения, что будет определяющим для украинской стороны. Министр отметил, что "это не отступление, а разведение".

"Будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление абсолютно", - сказал Загороднюк.

Как отметил министр, Генеральный штаб сейчас разрабатывает план разведения, в котором будут учтены все риски. Загороднюк также анонсировал представление этого плана.

"Мы говорили с военными, и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки. Это, конечно, будет проделано правильно для того, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. Конечно мы будем следить за тем, чтобы та сторона тоже это делала", - заявил министр обороны.

Напомним, в Минске 18 сентября состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. По результатам заседания представитель Украины в ТКГ заявил, что на заседании российская сторона заблокировала разведение сил в районе Золотого и Петровского.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк рассказал, как пройдет перестройка Военно-морских сил в рамках реформирования Минобороны.