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Минобороны закупит ракетные комплексы "Нептун" до конца года

Киев, Вторник 20 октября 2020 13:42
Минобороны закупит ракетные комплексы "Нептун" до конца года
Фото: ракетный комплекс "Нептун" (mil.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство обороны планирует до конца 2020 года закупить ракетные комплексы "Нептун". Для этого будет совершено перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отметил министр обороны Андрей Таран, изначально в 2020 году не было предусмотрено выделение средств на закупку РК "Нептун".

"Должны были состояться все предусмотренные процедуры. Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Необходимые средства для закупки в наличии", - сказал Таран.

Министр отметил, что данный ракетный комплекс хорошо зарекомендовал себя во время государственных испытаний.

"Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий противника на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, будут размещены в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей", - добавил Таран.

Напомним, 23 августа Таран подписал приказ о взятии на вооружение Вооруженных сил Украины нового ракетного комплекса "Нептун".

Также РБК-Украина писало, что украинский РК "Нептун" может пойти на экспорт.

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Новости Украины Общество Министерство обороны РФракетаАндрей Таран

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