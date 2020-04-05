Минобороны проводит испытания модернизированного танка Т-72

Фото: испытания танка (mil.gov.ua)

Специалисты проверяют основные тактико-технические характеристики танка

На полигоне "Десна" Министерство обороны Украины проводит испытания опытного образца танка Т-72, ​​изготовленного для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Испытательная бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации осуществляет проверку основных тактико-технических характеристик.

Фото: испытания танка

"На полигоне "Десна" специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводятся испытания модернизированного опытного образца танка Т-72, ​​изготовленный для нужд Вооруженных сил Украины. Испытательной бригадой института осуществляется проверка основных тактико-технических характеристик в условиях, максимально приближенных к реальной военной эксплуатации", - информируют в Минобороны.

Указано, что на танке для использования высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.

Кроме того, он оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.

"Учитывая увеличение массы, установлен более мощный двигатель, осуществлена ​​замена элементов ходовой части и добавлена ​​система видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины. Для улучшения защиты в ходе боя усовершенствован комплекс динамической защиты и обновлена система противопожарного оборудования", - отмечается в сообщении.

Кроме того, запланировано выполнение стрельб в целях оценки эффективности вооружения танка.

Напомним, в Одесской области успешно прошли испытания ракеты "Ольха-М" с дальностью поражения 120 км.

Как писало РБК-Украина, Министерство обороны закупит ракетных комплексов на более чем 2,4 млрд гривен. В частности, на финансирование ракетной программы в этом году выделили на 300 млн гривен больше, чем в 2019 году.