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Міноборони проводить випробування модернізованого танку Т-72

Новини » Надзвичайні події     05.04.2020 - 16:36
Міноборони проводить випробування модернізованого танку Т-72
Фото: випробування танка (mil.gov.ua)

Фахівці перевіряють основні тактико-технічні характеристики танку

На полігоні "Десна" Міністерство оборони України проводить випробування дослідного зразка танка Т-72, який виготовлений для потреб Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Випробувальна бригада Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації здійснює перевірку основних тактико-технічних характеристик.

Фото: випробування танка

"На полігоні "Десна" фахівцями Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки проводяться випробування модернізованого дослідного зразка танка Т-72, що виготовлений для потреб Збройних сил України. Випробувальною бригадою інституту здійснюється перевірка основних тактико-технічних характеристик в умовах, максимально наближених до реальної військової експлуатації", - інформують у Міноборони.

Вказано, що на танку для використання високоточної зброї встановлений прилад нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами та нічний приціл з можливістю ведення вогню керованою ракетою.

Крім того, він оснащений комплектом сучасної цифрової радіостанції і супутниковою навігаційною системи, що дозволить більш ефективно застосовувати озброєння машини під час ведення бойових дій.

"З огляду на збільшення маси, встановлено потужніший двигун, здійснена заміна елементів ходової частини та додана система відеопаркування для спрощення маневрування бойової машини. Для покращення захисту в ході бою вдосконалено комплекс динамічного захисту та оновлена система протипожежного обладнання", - зазначається у повідомленні.

Крім того, заплановане виконання стрільб із метою оцінки ефективності озброєння танка.

Нагадаємо, в Одеській області успішно пройшли випробування ракети "Вільха-М" з дальністю ураження 120 км.

Як писало РБК-Україна, Міністерство оборони закупить ракетних комплексів на більш ніж 2,4 млрд гривень. Зокрема, на фінансування ракетної програми в цьому році виділили на 300 млн гривень більше, ніж у 2019 році.

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