Минобороны проверяет информацию по химатаке в Мариуполе. Вероятно - это фосфорные бомбы

"По состоянию на сейчас мы информацию проверяем, пытаемся понять, но могу говорить о предварительных данных, что все-таки есть предположение, что это фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная информация будет позже, но нужно понимать, что риск применения химического оружия действительно существует и он достаточно высок", - рассказала Маляр.

Напомним, вчера появилась информация о том, что российские оккупанты сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество.

После чего основатель полка "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что в результате применения химического оружия российской армией пострадало три бойца "Азова". По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Мариуполе и отметил, что Запад обещал реагировать на применение химоружия жестче.

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