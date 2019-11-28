У Міноборони просять Раду ухвалити закон про зміни у галузі державіації

Фото: Іван Руснак (mil.gov.ua)

Проектом пропонується внесення змін до Повітряного кодексу

Перший заступник міністра оборони Іван Руснак просить Верховну раду підтримати ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань удосконалення державного регулювання у галузі державної авіації України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, документом передбачається внесення змін до Повітряного кодексу.

"Перший заступник міністра оборони звернувся до народних депутатів з проханням підтримати прийняття закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань удосконалення державного регулювання у галузі державної авіації України", - вказано у повідомленні.

Зокрема, мова йде про необхідність внесення змін до Повітряного кодексу, до законів "Про Кабінет міністрів", "Про оборону України".

За словами замміністра, прийняття цього закону суттєво покращить практику підготовки, застосування як льотного складу, так і державної авіації, що дозволить вирішити головне питання - створити безпечні умови підготовки і застосування державної авіації.

Нагадаємо, у 2016 році Рада звільнила від податку на додану вартість операції з імпорту товарів літакобудування.

Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні повідомлялося, що Повітряні сили України завершують розробку нормативно-правової бази з адаптації мережі військових аеродромів за стандартами НАТО.