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Минобороны предупредило о стягивании войск РФ к границе Украины зимой

Автор: Наталья Скороход

Министерство обороны Украины предупредило о стягивании войск Российской Федерации к границе Украины зимой. Такие данные появились у украинской разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр на канале Украина 24.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, обострения на границе с Россией следует ожидать этой зимой, а точнее в декабре и январе месяце. Такие данные, по ее словам, появились у нашей разведки.

"Нам следует ожидать в декабре и январе больших новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что планируется увеличение (российского военного – ред.) контингента именно в эти месяцы, декабрь-январь. Разведка передает данные очень оперативно", - сказала Анна Маляр.

Напомним, что появилась информация о численности российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе также стягивают артиллерию. Об этом доложила разведка.

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