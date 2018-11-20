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Міноборони отримає на безпеку арсеналів додатковий мільярд, - проект бюджету

Новини » Економіка    20.11.2018 - 15:18
Міноборони отримає на безпеку арсеналів додатковий мільярд, - проект бюджету
Ілюстративне фото (УНІАН)

Додаткові кошти виділяються у проекті бюджету до другого читання

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, передбачені додаткові видатки для Міністерства оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №9000.

У пояснювальній записці до проекту бюджету, яку підписала в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова, зазначається, Міністерству оборони на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних сил України додатково виділяється 1 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, через пожежі на артилерійських складах в Україні за 2,5 роки було знищено боєприпасів на суму близько 2 млрд доларів. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект дербюджету-2019 для розгляду у другому читанні. Доходи держбюджету на 2019 рік передбачено сумі 1 026,1 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд грн та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд грн. Видатки держбюджету на 2019 рік передбачено у сумі 1 112,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд грн та видатки спеціального фонду - 106,3 млрд грн.

У порівняні з першим читанням доходи і видатки держбюджету збільшено на 17,7 млрд грн. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд грн.

Мінфін хоче отримати 300 млн грн від зниження вартості безподаткових посилок до 100 євро У бюджеті до другого читання видатки на уряд збільшили на 32%, на Раду - на 18%
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