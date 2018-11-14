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Гройсман анонсировал проверки расходования средств в сфере обороны

Новости » Политика    14.11.2018 - 13:29
Гройсман анонсировал проверки расходования средств в сфере обороны
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман отреагировал на претензии Полторака о нехватке средств в бюджете

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал проведение проверок эффективности расходования средств в сфере обороны. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, таким образом, Гройсман отреагировал на заявление министра обороны Степана Полторака о недостаточности заложенных в бюджете-2019 средств.

"Здесь вопрос и в эффективности использования бюджетных средств в оборонной сфере. Это то, на что нужно будет дать ответ. Я думаю, если вы внесете предложения, то я поручу Государственной аудитслужбе проверить все эти расходы и посмотреть, где эффективность, а где неэффективность", - заявил Гройсман.

В ответ министр обороны поддержал данную инициативу.

Напомним, ранее Полторак заявил, что считает недостаточным уровень финансирования сектора обороны в бюджете-2019.

"Над бюджетом на 2019 год мы очень долго работали. Но, по моему убеждению, финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 на оборону, является недостаточным", - сказал министр.

Сегодня Кабинет министров Украины одобрил проект закона о государственном бюджете на 2019 для рассмотрения во втором чтении Верховной радой.

 

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