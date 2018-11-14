Міноборони отримає 5 млрд гривень на зміцнення обороноздатності

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суму виділять з нерозподіленого залишку конфіскованих за корупцію коштів

Міністерство оборони України отримає ще 5 млрд гривень на зміцнення обороноздатності з нерозподіленого залишку конфіскованих за корупцію коштів. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін затвердив суму в 5 млрд гривень, отриману в 2017 році від реалізації конфіскованого за корупцію майна, на підвищення обороноздатності. Також повідомляється, що з цієї суми 4 млрд гривень спрямують на закупівлю і модернізацію озброєння та військової техніки. Інші кошти - на будівництво військових об'єктів для безпеки арсеналів, баз і складів Збройних сил України.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше на засіданні уряду міністр оборони України Степан Полторак заявив, що вважає недостатнім рівень фінансування сектору оборони в бюджеті-2019. Він також зазначив, що головним пріоритетом має залишатися закупівля нового озброєння і техніки.

Після цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував проведення перевірок ефективності витрачання коштів у сфері оборони.