Фото: Степан Полторак (facebook.com/generalpoltorak)

Полторак отметил, что не должно быть большего приоритета, чем закупка нового вооружения и техники

Министр обороны Украины Степан Полторак считает недостаточным уровень финансирования сектора обороны в бюджете-2019. Об этом он заявил в ходе заседания Кабинета министров Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Полторак, финансовый ресурс, предусмотренный в проекте бюджета на 2019 год, не позволяет выполнить задачи по обеспечению военных.

"Над бюджетом на 2019 год мы очень долго работали. Но, по моему убеждению, финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 на оборону, не на безопасность, а на оборону, является недостаточным", - сказал он.

Полторак отметил, что не должно быть большего приоритета, чем закупка нового вооружения и техники.

"У нас сегодня очень много вызовов. Продолжительность ведения боевых действий в зоне ООС требует огромной суммы денег. У нас сегодня 40 тыс. человек в таких условиях находятся в окопах, теряют здоровье и жизнь. Я думаю, что точно не должно быть большего приоритета, чем закупка нового вооружения и техники, а финансовый ресурс, который предусмотрен на закупку вооружения и техники, не дает нам возможность сегодня в полном объеме покупать технику, которая нужна на фронте", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам спикера украинского парламента Андрея Парубия, Верховная рада Украины в четверг, 22 ноября 2018 года, перейдет к рассмотрению государственного бюджета на 2019 год.

Как сообщалось, в проекте государственного бюджета на 2019 год на оборону заложено около 200 млрд гривен.