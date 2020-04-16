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Міноборони отримало майже 10 відновлених розвідувальних машин

Новини » Суспільство     16.04.2020 - 16:41
Міноборони отримало майже 10 відновлених розвідувальних машин
Фото: відновлені БРДМ-2Л1 (facebook.com/ukroboronprom)

Техніка була відновлена фахівцями Миколаївського бронетанкового заводу

Миколаївський бронетанковий завод відновив та передав Міністерству оборони України 8 капітально відремонтованих розвідувальних дозорних машин з покращеними характеристиками БРДМ-2Л1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку державного концерну "Укроборонпром" у Facebook.

Зазначається, що відновлені броньовані машини отримали новітні засоби навігації та зв’язку та тепловізійну систему нічного керування.

Також було змінено розташування особового складу та покращено ергономіку машини, щоб пришвидшити десантування екіпажу. Зокрема, в машинах з'явилися бокові люки із посиленим бронюванням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на полігоні "Десна" відбулися випробування дослідного зразка танка Т-72, виготовленого для потреб Збройних сил України. Випробувальна бригада здійснювала перевірку основних тактико-технічних характеристик.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області відбулися успішні випробування ракети "Вільха-М" з дальністю ураження 120 км. Дана ракета створюється підприємствами ОПК України по замкнутому циклу виробництва.

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Новини України Министерство обороны РФУкроборонпромтехника
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