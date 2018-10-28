Минобороны подтверждает гибель украинского военного на Донбассе

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики за минувшие сутки совершили 15 обстрелов

Министерство обороны Украины подтверждает информацию о гибели военного на Донбассе. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Максим Праута, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 15 обстрелов, противник применял запрещенные минскими соглашениями минометы. Украинские военные 9 раз открывали огонь для подавления активности боевиков.

"С грустью вынужден сообщить, что за минувшие сутки в ходе боевых действий погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, а также боевым побратимам погибшего", - добавил Праута.

Отметим, по данным местных СМИ Черновицкой области, погиб солдат Дмитрий Кузьмич, 1971 года рождения.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили об исчезновении беспилотника на оккупированной территории. Предполагается, что его могли захватить пророссийские боевики.

Вчера также сообщалось, что на неподконтрольные территории направили стройматериалы от Красного Креста.