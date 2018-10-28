Міноборони підтверджує загибель українського військового на Донбасі

Бойовики за минулу добу здійснили 15 обстрілів
Міністерство оборони України підтверджує інформацію про загибель військового на Донбасі. Про це на брифінгу заявив речник Міноборони Максим Праута, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, за минулу добу на Донбасі зафіксували 15 обстрілів, противник застосовував заборонені мінськими угодами міномети. Українські військові 9 разів відкривали вогонь для придушення активності бойовиків.
"З сумом змушений повідомити, що за минулу добу в ході бойових дій загинув один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, а також бойовим побратимам загиблого", - додав Праута.
Відзначимо, за даними місцевих ЗМІ Чернівецької області, загинув солдат Дмитро Кузьмич, 1971 року народження.
Нагадаємо, раніше в ОБСЄ заявили про зникнення безпілотника на окупованій території. Передбачається, що його могли захопити проросійські бойовики.
Вчора також повідомлялося, що на непідконтрольні території направили будматеріали від Червоного Хреста.